VamShop - Добавление адаптивности на сайт

Есть действующий интернет-магазинна движке VamShop. К нему дорисована адаптивная версия дизайна. Нужно соответственно натянуть её на сайт. Есть только PSD.

Не рассматриваю исполнителей с датой реги один год и выполненными заказами по 10 баксов.