VamShop - Добавление адаптивности на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки121 просмотр

Есть действующий интернет-магазинна движке VamShop. К нему дорисована адаптивная версия дизайна. Нужно соответственно натянуть её на сайт. Есть только PSD.

Не рассматриваю исполнителей с датой реги один год и выполненными заказами по 10 баксов.

6 лет назад
Neft
44 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

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