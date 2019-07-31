Сократить время ожидания сервера (Waiting (TTFB)) Joomla + Virtuemart3

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки131 просмотр

Есть сайт (интернет магазин) на Joomla + Virtuemart 3,13 000 товаров. Фильтры. Время ожидания при загрузки некэшированных страниц занимает от 4 до 20 секунд. Необходимо сократить этот параметр.

Joomla
6 лет назад
nazaryermakov
33 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров