Поднять стейдж домен и установить API на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки226 просмотров

Здравствуйте, нужно поднять стейдж домен (чтобы на нём интегрировать и тестировать) и установить API на сайт. API сначала устанавливаем на стейдж, тестируем, потом переносим на основной домен.

6 лет назад
guest_15618864642188
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров