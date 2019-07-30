Есть PHP - программа, которую я запускаю у себя на OpenServer. Софт ищет нерабочие ссылки на сайте и меняет их на рабочие, рабочие ссылки берет из базы. Требуется дописать работу с некоторыми сайтами, ...
OpenCart 1.5. Реализовать правку заказа и отложенный платёж
Здравствуйте, коллеги.
Сайт – магазин танцевальной обуви и одежды
CMS – OpenCart 1.5 + модули: Simple, Почта России, СДЭК.
ЗАДАЧИ. Нужно реализовать :
1) Возможность для менеджера добавлять в заказ стоимость доставки (рассчитывается при звонке для подтверждения заказа).
2) Возможность отправки клиенту письма с заказом с указанной стоимостью доставки и с ссылкой для онлайн оплаты. Онлайн-оплата на сайте подключена, PayAnyWay.
3) Возможность отправки клиенту СМСки (если нет почты) с ссылкой на его заказ, который он может посмотреть в браузере и где так же будет возможность оплатить онлайн.
ГОТОВ при необходимости ответить на вопросы и уточнить все детали при общении голосом через мессенджеры или текстом.
ТРЕБОВАНИЯ:
– возможность связи голосом,
– способность реализовать все задачи под ключ, кроме верстки и дизайна если они понадобятся.
– опыт работы с данной CMS.
УКАЖИТЕ:
– Краткое описание (в двух словах) способа реализации.
– Бюджет
– Сроки и этапы работы и оплаты.
ПРОШУ обращаться только по контактам, указанным в профиле или писать в проект.
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