OpenCart 1.5. Реализовать правку заказа и отложенный платёж

$55
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки132 просмотра

Здравствуйте, коллеги. 

Сайт – магазин танцевальной обуви и одежды 

CMS – OpenCart 1.5 + модули: Simple, Почта России, СДЭК.   

ЗАДАЧИ. Нужно реализовать : 

1) Возможность для менеджера добавлять в заказ стоимость доставки (рассчитывается при звонке для подтверждения заказа).  

2) Возможность отправки клиенту письма с заказом с указанной стоимостью доставки и с ссылкой для онлайн оплаты. Онлайн-оплата на сайте подключена, PayAnyWay. 

3) Возможность отправки клиенту СМСки (если нет почты) с ссылкой на его заказ, который он может посмотреть в браузере и где так же будет возможность оплатить онлайн. 

ГОТОВ при необходимости ответить на вопросы и уточнить все детали при общении голосом через мессенджеры или текстом. 

ТРЕБОВАНИЯ: 

   – возможность связи голосом, 

   – способность реализовать все задачи под ключ, кроме верстки и дизайна если они понадобятся. 

   – опыт работы с данной CMS.  

УКАЖИТЕ:  

   – Краткое описание (в двух словах) способа реализации. 

   – Бюджет 

   – Сроки и этапы работы и оплаты. 

ПРОШУ обращаться только по контактам, указанным в профиле или писать в проект. 

Opencart
6 лет назад
MolodoyLEV
Сергей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
28 отзывов

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