OpenCart 1.5. Реализовать правку заказа и отложенный платёж

Здравствуйте, коллеги.

Сайт – магазин танцевальной обуви и одежды

CMS – OpenCart 1.5 + модули: Simple, Почта России, СДЭК.

ЗАДАЧИ. Нужно реализовать :

1) Возможность для менеджера добавлять в заказ стоимость доставки (рассчитывается при звонке для подтверждения заказа).

2) Возможность отправки клиенту письма с заказом с указанной стоимостью доставки и с ссылкой для онлайн оплаты. Онлайн-оплата на сайте подключена, PayAnyWay.

3) Возможность отправки клиенту СМСки (если нет почты) с ссылкой на его заказ, который он может посмотреть в браузере и где так же будет возможность оплатить онлайн.

ГОТОВ при необходимости ответить на вопросы и уточнить все детали при общении голосом через мессенджеры или текстом.

ТРЕБОВАНИЯ:

– возможность связи голосом,

– способность реализовать все задачи под ключ, кроме верстки и дизайна если они понадобятся.

– опыт работы с данной CMS.

УКАЖИТЕ:

– Краткое описание (в двух словах) способа реализации.

– Бюджет

– Сроки и этапы работы и оплаты.

ПРОШУ обращаться только по контактам, указанным в профиле или писать в проект.