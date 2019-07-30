Необходимо подключить яндекс кассу к сайту на PHP фреймворке "Codeigniter". Добавить возможность зарегистрированным пользователям на сайте пополнять баланс.
Оптимизация сайта по гуглу (pagespeed) сайт на тильде
День добрый! Нужна помощь в оптимизации сайта, до зеленых показателей мобильной и десктопной версии сайта.
Без потери картинок и прочего, сайт должен выглядеть после оптимизации так же как и до.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен скрипт на PHP для отправки запросов и получения ответов по API, а так же вывод ответов в нужной форме.Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Проект подразумевает кастомную разработку плагинов WordPress для рабочего проекта. Что есть: магазин Wordpress + Woocommerce соединенный с 1С Требования: - опытом разработки WordPress плагинов (примеры работ обязательны!!!) ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день! На сайте WP нужно доработать или шорткоды платежной системы или сделать привязку шорткода к контактной форме Документация платежной системы https://github.com/beGateway/wordpress-payment-plugin Образец формы http://joxi.ru/n2YqPPLTbpxO82 Необходимо сделать чтобы пользователь заполнил контактные данные после нажатия ...Закрыт6 лет назад
Есть сайт по продаже лайков и фоловеров в инстаграм - follovery.com. Сделан на Wordpress и Woocommerce. Для него на заказ переписывался чекаут, чтобы пользователь мог ввести свой юзернейм, и выбрать на какие фото нужны лайки. ...Закрыт6 лет назад
На сайт установлен модуль бонусной системы. Модуль настроен. Нужно только сделать небольшие правки в шаблоне сайта и шаблоне письма о заказе.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $50
Парсер (Mail.ru Агент) должен уметь:- парсить емайл адреса майл.ру по полу, городу, возрасту (по любым критериями), парсинг должен работать как поиск в Майл Ру Агенте- должен быть многопоточным и быстрым- должен использовать аккаунты майлу ру- ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: Пример работыВеб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно создать скрипт, который определял по ip человека который пришел на сайт. Если человек пришел с украинского ip, то цена указывалась в грн., если с русского, то руб. http://www.korobova.top/ Друпал ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть сайт на платформе Yupe. Нужно: 1) Заменить устаревшие рекламные блоки Директа, заменить их на RTB-блоки Яндекса с оплатой за показы. 2) Вместо 2х баннеров установить рекламные блоки с контекстной рекламой. 3) ...Закрыт6 лет назад