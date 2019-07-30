Оптимизация сайта по гуглу (pagespeed) сайт на тильде

Есть сайт по продаже лайков и фоловеров в инстаграм - follovery.com. Сделан на Wordpress и Woocommerce. Для него на заказ переписывался чекаут, чтобы пользователь мог ввести свой юзернейм, и выбрать на какие фото нужны лайки. ...