Оптимизация сайта по гуглу (pagespeed) сайт на тильде

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок143 просмотра

День добрый! Нужна помощь в оптимизации сайта, до зеленых показателей мобильной и десктопной версии сайта. 

Без потери картинок и прочего, сайт должен выглядеть после оптимизации так же как и до. 

Tilda
6 лет назад
fkulibaba
37 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров