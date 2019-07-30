Нужно добавить модуль на сайт

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  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок150 просмотров

Нужно создать скрипт, который определял по ip человека который пришел на сайт. 

Если человек пришел с украинского ip, то цена указывалась в грн., если с русского, то руб. 

http://www.korobova.top/

Друпал

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Drupal
6 лет назад
hodun
Артур 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад

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