На существующем проекте необходима проверка кода Yii 2.0 и починка функционала. Просьба писать только с опытом работы на Yii 2.0 и рекомендациями. Спасибо.
Нужно добавить модуль на сайт
Нужно создать скрипт, который определял по ip человека который пришел на сайт.
Если человек пришел с украинского ip, то цена указывалась в грн., если с русского, то руб.
Друпал
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