На существующем проекте необходима проверка кода Yii 2.0 и починка функционала. Просьба писать только с опытом работы на Yii 2.0 и рекомендациями. Спасибо.
Доработке функционала на JS(работа с картами)
Можно взять на реализацию одну из этих задач. Цена по договоренности.
Задача:
Есть проект, написан на Django + React + Leaflet + модули начистом JS.
Основной пул задач состоит в работе с такими библиотеками,как Leaflet, а именно Leaflet-measure, а так же с библиотекой Potree
(отображение PointCloud-ов)
2D-карты
Пул задач, которые необходимо выполнить:
- С чем предстоитработать: Leaflet и Leaflet-measure (пакет @letsnova/leaflet-measure)
Добавить возможность перетаскивать точки на существующем 2Дзамере (возможность взять точку (круглую) и перетащить в другое место карты в
уже существующем замере)
- С чем предстоит работать: Leaflet и Leaflet-measure (пакет @letsnova/leaflet-measure). При
создании замера чуть выше линии писать длину линии, например, чтобы при
отрисовке была видна длина каждого ребра
- С чем предстоит работать: Leaflet и React. Выводить информацию об уже существующих замерах в
отдельный сайдбар на странице, с возможность скрыть показать/замер с помощью
чек-бокса
3D-pointCloud-ы
С чем предстоит работать: JS, jQuery, библиотека Potree
Часть задач должна быть реализована в Potree, конкретнее:
- Необходимо создатьновый инструмент в Potree для замера объема выбранной области, на примере
существующего инструмента в Pix4D (пример реализации гуглится по словам Pix4D
volume measurement, там есть логика работы, математика), для просмотра
существующего инструмента можно воспользоваться триальной версией Pix4D
- В Potree так жесделать сайдбар с замерами(по сути перенести вкладку слои из текущего потрии),
по аналогии с 2д картами, что бы переход из 2д в 3д казался «бесшовным»
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
нужно интегрировать 1с 8.3 + cs cart. Нужно настроить обмен цен интернет магазина с сайтом в режиме реального времени.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
В работе использую Zennoposter Для сотрудничества со мной вам нужно иметь эту программу. Боты делаю только на Cleverbot. Преимущества этого бота: 1. Адекватные ответы (не всегда, но часто) 2. ...Закрыт6 лет назад
2000 страниц по 30 анкет на странице, в исходном коде страницы есть данные и нужно собрать базу по ним: Страна: Город: Фамилия: Имя: Номер телефона: Ссылка на анкетку:Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Подключение Seo-Shield На всех страницах должен присутствовать заголовок H1, в случае отсутствия заголовка - подтянуть название страницы в H1Необходимо учитывать адаптивность при внедрении правок. Все правки должны корректно отображаться как на ПК, так и на ...Закрыт6 лет назад
Всё предельно просто. Нужен фильтр ползунок цены в шаблоне с выводом товаров. http://prntscr.com/olpoou вот пример того как должен выглядеть, стилизация не обязательна. Предпочтение отдаю цене и срокам.Веб-программирование13 заявокЗакрыт6 лет назад
- $29
НАСТРОЙКА ОПЛАТЫ С САЙТА по api (по инструкции). Подробности в личку. Оплата по выполнении.Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
необходимо сделать бота который будет накручивать подписчиков, ставить лайки, возможно делать дочитывания. В этой теме не силен, предлагайте, будем обсуждатьЗакрыт6 лет назад
Нужно получить данные из html формы сайта и передать их в файл getform.php В файле: - отправить эти данные POST запросом с помощью curl на указанный URL - получить ответ от сервера ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходим специалист для подключения платежных систем. Автоматизация вывода средств. Консультация. Обязательный опыт. Сеть с онлайн-казино и игровых букмекеров. (т.е. своя специфика). Только для понимающий людей.Веб-программирование7 заявокЗакрыт6 лет назад