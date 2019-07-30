Доработке функционала на JS(работа с картами)

Можно взять на реализацию одну из этих задач. Цена по договоренности.

Задача:

Есть проект, написан на Django + React + Leaflet + модули начистом JS.

Основной пул задач состоит в работе с такими библиотеками,как Leaflet, а именно Leaflet-measure, а так же с библиотекой Potree

(отображение PointCloud-ов)

2D-карты

Пул задач, которые необходимо выполнить:

- С чем предстоитработать: Leaflet и Leaflet-measure (пакет @letsnova/leaflet-measure)

Добавить возможность перетаскивать точки на существующем 2Дзамере (возможность взять точку (круглую) и перетащить в другое место карты в

уже существующем замере)

- С чем предстоит работать: Leaflet и Leaflet-measure (пакет @letsnova/leaflet-measure). При

создании замера чуть выше линии писать длину линии, например, чтобы при

отрисовке была видна длина каждого ребра

- С чем предстоит работать: Leaflet и React. Выводить информацию об уже существующих замерах в

отдельный сайдбар на странице, с возможность скрыть показать/замер с помощью

чек-бокса

3D-pointCloud-ы

С чем предстоит работать: JS, jQuery, библиотека Potree

Часть задач должна быть реализована в Potree, конкретнее:

- Необходимо создатьновый инструмент в Potree для замера объема выбранной области, на примере

существующего инструмента в Pix4D (пример реализации гуглится по словам Pix4D

volume measurement, там есть логика работы, математика), для просмотра

существующего инструмента можно воспользоваться триальной версией Pix4D

- В Potree так жесделать сайдбар с замерами(по сути перенести вкладку слои из текущего потрии),

по аналогии с 2д картами, что бы переход из 2д в 3д казался «бесшовным»