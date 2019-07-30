Парсинг многостраничного сайта

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Завершен11 заявок190 просмотров

2000 страниц по 30 анкет на странице, в исходном коде страницы есть данные и нужно собрать базу по ним: 

Страна: 

Город: 

Фамилия: 

Имя: 

Номер телефона: 

Ссылка на анкетку:

6 лет назад
syntetic08
Виталий 
36 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

maenotsuzuki
Плачков 
41 год
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$12
1 день
Человек адекватный. Прислал демо версию базы - утвердили оформление Через несколько часов прислал готовый вариант, база состояла из 62 000 позиций! Оплата после выполнения работы. Рекомендую.
Интересное задание и быстрые ответы на возникшие вопросы. Ясная постановка задачи.

Заявки фрилансеров

maenotsuzuki
Плачков 
41 год
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад

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