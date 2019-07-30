На существующем проекте необходима проверка кода Yii 2.0 и починка функционала. Просьба писать только с опытом работы на Yii 2.0 и рекомендациями. Спасибо.
Парсинг многостраничного сайта
2000 страниц по 30 анкет на странице, в исходном коде страницы есть данные и нужно собрать базу по ним:
Страна:
Город:
Фамилия:
Имя:
Номер телефона:
Ссылка на анкетку:
Выбранный исполнитель
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