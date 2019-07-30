Перевод с английского, транскрибация.

Здравствуйте! Я ищу работу на постоянной основе. Переводы, сбор информации с сайтов, наполнение сайтов контентом, модерация.

Быстро обучаюсь, добросовестный, знаю английский/украинский.

Возьмусь за любую работу в интернете начиная от 2000р/неделя.

Селениум, пайтон, Scrapy.