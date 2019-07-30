maenotsuzuki

Плачков maenotsuzuki

 
40 летУкраина/Горловка
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Перевод с английского, транскрибация.

Здравствуйте! Я ищу работу на постоянной основе. Переводы, сбор информации с сайтов, наполнение сайтов контентом, модерация.

Быстро обучаюсь, добросовестный, знаю английский/украинский. 

Возьмусь за любую работу в интернете начиная от 2000р/неделя.

Селениум, пайтон, Scrapy.

Python
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
syntetic08
Виталий 
34 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
$12
10 баллов
4 года назад
Парсинг многостраничного сайта
Человек адекватный. Прислал демо версию базы - утвердили оформление Через несколько часов прислал готовый вариант, база состояла из 62 000 позиций! Оплата после выполнения работы. Рекомендую.
Интересное задание и быстрые ответы на возникшие вопросы. Ясная постановка задачи.
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