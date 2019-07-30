Перевод с английского, транскрибация.
Здравствуйте! Я ищу работу на постоянной основе. Переводы, сбор информации с сайтов, наполнение сайтов контентом, модерация.
Быстро обучаюсь, добросовестный, знаю английский/украинский.
Возьмусь за любую работу в интернете начиная от 2000р/неделя.
Селениум, пайтон, Scrapy.
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$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$12
10 баллов
4 года назад
Человек адекватный. Прислал демо версию базы - утвердили оформление Через несколько часов прислал готовый вариант, база состояла из 62 000 позиций! Оплата после выполнения работы. Рекомендую.
Ответный отзыв
Интересное задание и быстрые ответы на возникшие вопросы. Ясная постановка задачи.