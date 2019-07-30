Доработка на Yupe

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки107 просмотров

Есть сайт на платформе Yupe. Нужно: 

1) Заменить устаревшие рекламные блоки Директа, заменить их на RTB-блоки Яндекса с оплатой за показы. 

2) Вместо 2х баннеров установить рекламные блоки с контекстной рекламой.  

3) Подправить немного слетевший дизайн 

6 лет назад
pavlivbogdan
41 год
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров