Разработка WordPress плагинов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок137 просмотров

Проект подразумевает кастомную разработку плагинов WordPress для рабочего проекта. 

Что есть: 

магазин Wordpress + Woocommerce соединенный с 1С 

Требования:  

- опытом разработки WordPress плагинов (примеры работ обязательны!!!) 

- вёрстка шаблонов 

- знание WordPress и Woocommerce 

WooCommerceWordPress
6 лет назад
polishykrobert
47 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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