Написать парсер

Парсер (Mail.ru Агент) должен уметь:- парсить емайл адреса майл.ру по полу, городу, возрасту (по любым критериями), парсинг должен работать как поиск в Майл Ру Агенте- должен быть многопоточным и быстрым- должен использовать аккаунты майлу ру- поддержка шеллов или сокс 5 в качестве замены айпи адресов- должен регистрировать автоматом емайл ящики на майл ру для парсинга- сохранять в формате тхт Если что-то добавите от себя, то будет плюсом к оплате.