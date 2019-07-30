Интеграция яндекс кассы на сайте. Фреймворк Codeigniter

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Закрыт6 заявок194 просмотра

Необходимо подключить яндекс кассу к сайту на PHP фреймворке "Codeigniter". Добавить возможность зарегистрированным пользователям на сайте пополнять баланс.

CodeIgniterPHP
6 лет назад
danilzykovvv
Данил Зыков 
39 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров