Скопировать лендинг по продаже беспроводных наушников модель X9S-TWS

Здравствуйте! Есть вот такой каталог на сайте https://xn--e1afhbdsrhb9h.xn--p1ai/katalog2/matirovanie/ в этом каталоге содержаться картинки. У каждой картинки есть цифровое название, вот так выглядит название картинки http://prntscr.com/om0x68 Нужно сделать поиск по картинкам через ...