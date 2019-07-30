Мы ищем специалистов по исправлению и внесению дополнений в наш сайт.Написан на MVC на C#
Скопировать лендинг по продаже беспроводных наушников модель X9S-TWS
Найти продающий лендинг по продаже беспроводных наушников скопировать его под нас чтобы заявки поступали на нашу почту, ещё нужен домен хостинг для привязки данного лендинга
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
- $25
Здравствуйте, Коллеги. ЕСТЬ сайт на WordPress 4.4.18 с темой оформления LawyerPress на протоколе http. Сайт частного адвоката, небольшой. НУЖНО 1) Перевести сайт с HTTP на ...Веб-программирование14 заявокЗакрыт6 лет назад
ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1fudveThro6hrzKJo-Y9Nv6jg4koBx3-WEvtA5bpvN4A/edit?usp=sharing Ваше видение, как это лучше сделать? Цена? Сроки?Закрыт6 лет назад
Здравствуйте! Есть вот такой каталог на сайте https://xn--e1afhbdsrhb9h.xn--p1ai/katalog2/matirovanie/ в этом каталоге содержаться картинки. У каждой картинки есть цифровое название, вот так выглядит название картинки http://prntscr.com/om0x68 Нужно сделать поиск по картинкам через ...Завершен6 лет назад
- $55
Здравствуйте, коллеги. Сайт – магазин танцевальной обуви и одежды CMS – OpenCart 1.5 + модули: Simple, Почта России, СДЭК. ЗАДАЧИ. Нужно реализовать : 1) Возможность ...Закрыт6 лет назад
Сделать парсер на Zeno poster c выгрузкой резултатов на веб серверЗакрыт6 лет назад
Обновить сайт с php 56 до php 72. Сайт на wordpress (панель "vesta", nginx, VDS). Хостинг "Eurobyte"Веб-программирование7 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен модуль Google Merchant - генератор XML фида для Google Merchant для сайте (Opencart Version 1.5.6)Завершен6 лет назад
Необходимо на основе Wordpress (другие движки так же рассматриваются) собрать генератор печатных каталогов. Задача: Получение данных в базу из сторонней системы по средством Api (JSON); Построение страницы каталога на основе шаблонов (для ...Закрыт6 лет назад
- $80
Есть готовая верстка (лендинг), необходимо посадить на modx. Все максимально выводим в админку.Завершен6 лет назад