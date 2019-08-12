Сделать поиск на ModX

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Завершен5 заявок166 просмотров

Здравствуйте!

Есть вот такой каталог на сайте https://xn--e1afhbdsrhb9h.xn--p1ai/katalog2/matirovanie/ в этом каталоге содержаться картинки. У каждой картинки есть цифровое название, вот так выглядит название картинки http://prntscr.com/om0x68

Нужно сделать поиск по картинкам через цифровое названия картинки. Например я ввел в поисковой строке вот здесь http://prntscr.com/om0xp7 цифру 1080 и мне выпала картинка с этой цифрой.

Предложите вашу стоимость и срок реализации.

MODX
6 лет назад
utkoff
Игорь 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

dependable
Виталий 
51 год
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
6 лет назад
$16
1 день
Виталий быстро и качественно справился с задачей, всем советую!
Рекомендую!

Заявки фрилансеров

dependable
Виталий 
51 год
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
6 лет назад