Доработка сайта на Yii PHP Framework

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Закрыт6 заявок161 просмотр

ТЗ https://cloud.mail.ru/public/LKJ1/5hsyNYkJu 

сделан на Yii PHP Framework 

необходимо сделать 5 доработок по ТЗ

PHPYii
6 лет назад
ariksova
Аркадий 
42 года
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров