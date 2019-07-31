Разработка сервиса Node.js

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Закрыт3 заявки169 просмотров

Добрый день, 

Нужен Node.js разработчик для участия в нашем некоммерческом проекте.

- backend : nodejs, express, postgresql, sequelize. делать rest api, само api документировать в swagger

- frontend: angular2, sass, jade

- mobile: NativeScript / Appcelerator Titanium

Infrastructure:

- Heroku

- AWS S3

Связь через api

- google vision

- google video ai

- soundcloud

- vimeo

Указывайте, пожалуйста, какое количество часов могли бы уделять проекту. Стоимость часа работы. Ваши работы.

Что из перечисленного вы можете взять на себя?

Проект интересный, задач много. 

Основные качества исполнителя: ответственность, пунктуальность, увлеченность, умение работать в команде.

Node.jsPostgreSQLSASS
6 лет назад
ardopb
Андрей 
40 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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