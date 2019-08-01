Адаптировать слайдер на сайте wordpress

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки235 просмотров

Необходимо внести нужные правки для адаптации под мобильные устройства слайдер на вордпресс. 

WordPress
6 лет назад
aleksa1987
Игорь 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Dv1zhok
Андрей 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$20
1 день
Escrow
Все отлично! Андрей выполнил всю работу отлично. Рекомендую всем. Работаю не в первый раз и буду продолжать сотрудничать.
Конкретная задача, четко поставлена. Оплата быстро. Работаем не в первый раз, рекомендую!

Заявки фрилансеров

Dv1zhok
Андрей 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад