Сделать форму заявок

Пример в файле

Т.З.

Данный проект сделан на framework

Удалить все что связано с смс оплатой, файлы, коды и тд.

Резиновую форму заявки

Сделать выбор (загрузка скана/фото документов или ввести данные вручную)

Отредактировать админку под новые ячейки и загруженных файлов

Подключить яндекс оплату

Оформленные заявки отправлять в админку

В админке сделать статус оплачена или нет

Оплаченные заявки отправлять на email почту мне (и в телеграм если это возможно)

Для оформленных заявок сделать генерированый код для проверки статуса и скачивания документа, а также отправлять на email заказчику

Дам доступ к сайту и панели укправления хостинга

a0322860.xsph.ru

Взявшему дам подобные примеры пару сайтов.

Предлагайте что лучше сделать, бюджет и сроки.