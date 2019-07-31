На сайте есть карточка товара, например kartridgmsk.com/original/... Для неё нам необходимо выполнить перелинковку:

Тип печати: струйный (joxi.ru/zANOyeyCvORKnr) – с анкора "струйный" должна идти ссылка на kartridgmsk.com/original/... (та категория, к которой принадлежит картридж)

Цвет: чёрный (joxi.ru/4AkkvzvToe3bwA) – с анкора "чёрный" должна идти ссылка на страницу kartridgmsk.com/podbor-ka... (та категория, к которой принадлежит картридж)

Тип картриджа: оригинальный (joxi.ru/823RbLbH9qvQQm) – с анкора "оригинальный" должна идти ссылка на kartridgmsk.com/original/... (та категория, к которой принадлежит картридж)

Это необходимо реализовать в полностью автоматическом режиме, чтобы с анкоров в каждом товаре любой категории встали ссылки на нужные разделы.