Необходимо внести нужные правки для адаптации под мобильные устройства слайдер на вордпресс.
CS Cart
На сайте есть карточка товара, например kartridgmsk.com/original/... Для неё нам необходимо выполнить перелинковку:
Тип печати: струйный (joxi.ru/zANOyeyCvORKnr) – с анкора "струйный" должна идти ссылка на kartridgmsk.com/original/... (та категория, к которой принадлежит картридж)
Цвет: чёрный (joxi.ru/4AkkvzvToe3bwA) – с анкора "чёрный" должна идти ссылка на страницу kartridgmsk.com/podbor-ka... (та категория, к которой принадлежит картридж)
Тип картриджа: оригинальный (joxi.ru/823RbLbH9qvQQm) – с анкора "оригинальный" должна идти ссылка на kartridgmsk.com/original/... (та категория, к которой принадлежит картридж)
Это необходимо реализовать в полностью автоматическом режиме, чтобы с анкоров в каждом товаре любой категории встали ссылки на нужные разделы.
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