Внести изменены success от WM Merchant

Приветствую.

Необходимо внести изменения в файл success от WM Merchant, а именно, дописать новую функцию при оплате через WM, при которой сумма зачисления на счет пользователя умножалась бы на 65.

Пояснение:

Раньше принимали WMR, сейчас принимаем WMZ, условный пример: если раньше пополняли на 10 руб., то на счет зачислялось 10 руб., сейчас при пополнении на 10$ на счет зачисляется 10 руб., должно 650 руб. При внесении записи в БД на баланс должен быть коэффициент умножающий сумму пополнения на 65.