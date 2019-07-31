Ищем толкового программиста, для редизайн сайта (изменение старых страниц + появятся новые) на сайт 3390017.ru (самописный). Всего порядка 10-12 страниц. Для начала начнем работу с одной страницы – если все хорошо, то ...
Помощь по php
Здравствуйте!
Прошу помочь с админкой на php + mysql.
У меня такая структура БД
https://phpclub.ru/talk/threads/структура-таблицы-новостей-нужна-помощь-в-организации.34509/#post-298730
Нужно создать 2 скрипта в процедурном стиле:
1. файл article.php, чтобы можно было добавить/редактировать статью и выбрать несколько разделов.
2. файл category.php, чтобы можно было вывести статьи с раздела.
В чем проблема. Проблема из-за связующей таблицы. Я не могу понять, как загрузить список разделов на страницу добавления/редактирования статьи и как отправить в mysql обновленные данные по разделам.
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