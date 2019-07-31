Помощь по php

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Закрыт11 заявок329 просмотров

Здравствуйте!

Прошу помочь с админкой на php + mysql.

У меня такая структура БД

https://phpclub.ru/talk/threads/структура-таблицы-новостей-нужна-помощь-в-организации.34509/#post-298730

Нужно создать 2 скрипта в процедурном стиле:

1. файл article.php, чтобы можно было добавить/редактировать статью и выбрать несколько разделов.

2. файл category.php, чтобы можно было вывести статьи с раздела.

В чем проблема. Проблема из-за связующей таблицы. Я не могу понять, как загрузить список разделов на страницу добавления/редактирования статьи и как отправить в mysql обновленные данные по разделам.

MySQLPHP
6 лет назад
kamtm
Тимур 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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