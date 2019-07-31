Помощь по php

Здравствуйте!

Прошу помочь с админкой на php + mysql.

У меня такая структура БД

https://phpclub.ru/talk/threads/структура-таблицы-новостей-нужна-помощь-в-организации.34509/#post-298730

Нужно создать 2 скрипта в процедурном стиле:

1. файл article.php, чтобы можно было добавить/редактировать статью и выбрать несколько разделов.

2. файл category.php, чтобы можно было вывести статьи с раздела.

В чем проблема. Проблема из-за связующей таблицы. Я не могу понять, как загрузить список разделов на страницу добавления/редактирования статьи и как отправить в mysql обновленные данные по разделам.