Нужен программист на разработку новых страниц сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт15 заявок271 просмотр

Ищем толкового программиста, для редизайн сайта (изменение старых страниц + появятся новые) на сайт 3390017.ru (самописный). Всего порядка 10-12 страниц.

Для начала начнем работу с одной страницы – если все хорошо, то будем работать по остальным. 

Начнем работу с главной страницы и элементов хедера и футера. Потом страница товара.

Принцип работы с другими страницами – аналогичен. Поэтому сделав одну, далее будет просто.

В рамках этой задачи ищем ответственного и знающего свое дело программиста. 

Требования к работе:

Сайт: 3390017.ru

1.      Сайт самописный, нам важно чтобы вы понимали как работать с подобным кодом

2.      При написании кода страницы необходимо, чтобы все структурные элементы (блоки кода) мы могли свободно копировать и использоваться в дальнейшем на других страницах сайта. Ввиду этого при написании страниц просим делать четкую разметку кода.

*пример: берем участок кода «блоком с иконками» со страницы «карточка товара» и путем копирования добавляем его на страницу «статья»

   3.  Макет главной страницы/страницы товара, с которых начнется работа, во вложении.

Более детальное тз вышлю при общении

Оплата: по результатам работы/безопасная сделка.

Схема работы:  делаете страницу у себя на хостинге, показываете нам, делаем правки, оплачиваем, Вы переносите страницу к нам на хостинг. Так как сайт объемный и переделок предстоит много, переносить сделанную страницу будет на копию сайта, по завершению всех работ (в том числе по контенту с нашей стороны) нужно будет перенести файлы копи сайта на основной домен.

5 лет назад
Liudmila_V
Людмила 
35 лет
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад

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