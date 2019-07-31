Здравствуйте! Есть сервис на Yii (крупный, не говнокод). Необходимо осуществить ряд доработок (достаточно много). Подробнее при общении с заинтересовавшим кандидатом. Интересуют только профессионалы Yii, т.к. скорость разработки имеет значение. Возможен вариант почасовой ...
Нужен программист на разработку новых страниц сайта
Ищем толкового программиста, для редизайн сайта (изменение старых страниц + появятся новые) на сайт 3390017.ru (самописный). Всего порядка 10-12 страниц.
Для начала начнем работу с одной страницы – если все хорошо, то будем работать по остальным.
Начнем работу с главной страницы и элементов хедера и футера. Потом страница товара.
Принцип работы с другими страницами – аналогичен. Поэтому сделав одну, далее будет просто.
В рамках этой задачи ищем ответственного и знающего свое дело программиста.
Требования к работе:
Сайт: 3390017.ru
1. Сайт самописный, нам важно чтобы вы понимали как работать с подобным кодом
2. При написании кода страницы необходимо, чтобы все структурные элементы (блоки кода) мы могли свободно копировать и использоваться в дальнейшем на других страницах сайта. Ввиду этого при написании страниц просим делать четкую разметку кода.
*пример: берем участок кода «блоком с иконками» со страницы «карточка товара» и путем копирования добавляем его на страницу «статья»
3. Макет главной страницы/страницы товара, с которых начнется работа, во вложении.
Более детальное тз вышлю при общении
Оплата: по результатам работы/безопасная сделка.
Схема работы: делаете страницу у себя на хостинге, показываете нам, делаем правки, оплачиваем, Вы переносите страницу к нам на хостинг. Так как сайт объемный и переделок предстоит много, переносить сделанную страницу будет на копию сайта, по завершению всех работ (в том числе по контенту с нашей стороны) нужно будет перенести файлы копи сайта на основной домен.
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