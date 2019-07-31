Нужен программист на разработку новых страниц сайта

Ищем толкового программиста, для редизайн сайта (изменение старых страниц + появятся новые) на сайт 3390017.ru (самописный). Всего порядка 10-12 страниц.

Для начала начнем работу с одной страницы – если все хорошо, то будем работать по остальным.

Начнем работу с главной страницы и элементов хедера и футера. Потом страница товара.

Принцип работы с другими страницами – аналогичен. Поэтому сделав одну, далее будет просто.

В рамках этой задачи ищем ответственного и знающего свое дело программиста.

Требования к работе:

Сайт: 3390017.ru

1. Сайт самописный, нам важно чтобы вы понимали как работать с подобным кодом

2. При написании кода страницы необходимо, чтобы все структурные элементы (блоки кода) мы могли свободно копировать и использоваться в дальнейшем на других страницах сайта. Ввиду этого при написании страниц просим делать четкую разметку кода.

*пример: берем участок кода «блоком с иконками» со страницы «карточка товара» и путем копирования добавляем его на страницу «статья»

3. Макет главной страницы/страницы товара, с которых начнется работа, во вложении.

Более детальное тз вышлю при общении

Оплата: по результатам работы/безопасная сделка.

Схема работы: делаете страницу у себя на хостинге, показываете нам, делаем правки, оплачиваем, Вы переносите страницу к нам на хостинг. Так как сайт объемный и переделок предстоит много, переносить сделанную страницу будет на копию сайта, по завершению всех работ (в том числе по контенту с нашей стороны) нужно будет перенести файлы копи сайта на основной домен.