Необходимо разработать движок для сервиса по продаже файлов. Данный сервис является неким аналогом сайта satoshibox, где люди заливают файл, выставляют за него цену и получают ссылку. Данную ссылку они отправляют своим потенциальным покупателям, те ...
Нужен специалист по Bitrix
Нужен специалист по Bitrix тут задание
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