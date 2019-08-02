Создать ИМ на OpenCart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки140 просмотров

ИМ по продаже квестов. После продажи квеста Клиенту формируется ссылка на квест на стороннем движке. По приложенному ТЗ нужно сделать Интернет-магазин на движке OpenCart. 

Движок уже установлен. Надо настроить.

Opencart
6 лет назад
pavlovvadim
Вадим 
40 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров