Сайт на фреймворк CodeIgniter. Требуется ускорить загрузку мобильной версии по PageSpeed Insights
Создать ИМ на OpenCart
ИМ по продаже квестов. После продажи квеста Клиенту формируется ссылка на квест на стороннем движке. По приложенному ТЗ нужно сделать Интернет-магазин на движке OpenCart.
Движок уже установлен. Надо настроить.
Заявки фрилансеров
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