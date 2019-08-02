Дописать рассылку для бота telegram

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки197 просмотров

Здравствуйте! Имеется телеграмм бот, с web админкой в нем нет рассылки по базе пользователей бота.

Требуется дописать её.

6 лет назад
hmaobot
Виктор 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Telegram_
28 лет
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад
$20
1 день
Отличный исполнитель! Сделал быстро и очень хорошо!
Все отлично, своевременная оплата. Рекомендую!)

Заявки фрилансеров

Telegram_
28 лет
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад