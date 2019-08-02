Необходимо парсить цены по заданным категориям сайта и раскладывать их в таблицу высчитывая кол-во пар в ценовом диапазоне. Например есть категория Женские туфли в ней 284 товара Нам необходимо спарсить все цены Определить ...
Нужен программист для работы с сайтом
Есть сайт, 1. Разработка на Visual Studio 2010 ASP.NET MVC (или любая другая), но чтобы у меня в VS открывался и компилировался.
2. Проект располагается в SVN
3. Логика уже реализована (робот-решатель и хранилище задач), соответствующие функции будут описаны как в общем в некотором сводном документе, так и в самом коде в виде ///- документации
4. Логины-пароли пока не нужны (они может когда и потребуются в будущем, но уже в рамках доработок). Но нужна некоторая защита от спама и роботов (можно стандартную гугловскую)
5. На мобильных устройствах тоже должно быть удобно и презентабельно
6. Количество страниц может не совпадать с тем, что сейчас – от некотрого можно отказаться или объединить. Например, поиск по тексту задач можно убрать с отдельной страницы в какую-нибудь верхнюю панельку и т.п. Переструктурирование сайта – на ваше усмотрение исходя из опыта и эргономики
7. Целевая аудитория – школьники (пока младших классов, но в будущем аудитория планируется расширяться). Но могут использовать и учителя, а также родители школьников. 8. не должно быть внешних стилей или js-библиотек, всё должно располагаться в самом проекте (папки Content и Scripts)
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