Нужен программист для работы с сайтом

Есть сайт, 1. Разработка на Visual Studio 2010 ASP.NET MVC (или любая другая), но чтобы у меня в VS открывался и компилировался.

2. Проект располагается в SVN

3. Логика уже реализована (робот-решатель и хранилище задач), соответствующие функции будут описаны как в общем в некотором сводном документе, так и в самом коде в виде ///- документации

4. Логины-пароли пока не нужны (они может когда и потребуются в будущем, но уже в рамках доработок). Но нужна некоторая защита от спама и роботов (можно стандартную гугловскую)

5. На мобильных устройствах тоже должно быть удобно и презентабельно

6. Количество страниц может не совпадать с тем, что сейчас – от некотрого можно отказаться или объединить. Например, поиск по тексту задач можно убрать с отдельной страницы в какую-нибудь верхнюю панельку и т.п. Переструктурирование сайта – на ваше усмотрение исходя из опыта и эргономики

7. Целевая аудитория – школьники (пока младших классов, но в будущем аудитория планируется расширяться). Но могут использовать и учителя, а также родители школьников. 8. не должно быть внешних стилей или js-библиотек, всё должно располагаться в самом проекте (папки Content и Scripts)