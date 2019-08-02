Описание проекта МультисайтГлавный сайт - лендинг. Остальные - сайты зарегистрированных пользователейПроект на английском языкеКак работает подписка:Пользователь регистрирует свой сайт (с главного сайта)После активации своего сайта пользователь может пользоваться им бесплатно 30 днейПо истечению 30 дней ...
Исправление ошибок доработка на laravel
Все обсуждаемо, сроки желательно до недели
Т3 прикрепил
Заявки фрилансеров
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