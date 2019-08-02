Программирование аналога на Yii

Требуется написать аналог poiskvps.ru по готовой верстке. Верстку покажем выбранному исполнителю. Раздел Looking Glass не нужен.

Необходимо:

- общий список всех тарифов с фильтрами, как в примере, параметры в

выпадающих списках отмечаются по несколько при необходимости.

- страница тарифа

- страница провайдера с его тарифами и отзывами

- раздел со списком провайдеров

- раздел с промо кодами- добавление в избранное

- подбор домена (парсинг поисковой выдачи https://www.nic.ru/ , можно через API)- сравнение выбранных тарифов

- личный кабинет пользователя

- раздел тестов по разным параметрам (публикация информации)

- FAQ, о проекте, контакты (обратная связь), новости,

статьи- статистика переходов- админку необходимо собрать на этом шаблоне: https://adminlte.io/themes/AdminLTE/index2.html

Отличия:

В приведенном примере сравниваются только виртуальные сервера, необходимо

в меню создать разделы для аналогичного сравнения и подбора:

виртуальных хостингов, выделенных серверов, лицензий на ПО для сервера,

сравнения стоимости SSL сертификатов (по ценам у разных провайдеров). По

сути тоже самое с незначительными отличиями.

Хороший комментированный код. Строгое соблюдение модели MVC.

Детальное ТЗ и верстку передадим исполнителю.В приложении приложен вид главной страницы. По сути все точно также как в

представленном примере, только в чуть более красивой "обертке".

Работа строго по сделке без риска. Иных вариантов не рассматриваем.

Просьба указывать цену и срок.