Программирование аналога на Yii

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки129 просмотров

Требуется написать аналог poiskvps.ru по готовой верстке. Верстку покажем выбранному исполнителю. Раздел Looking Glass не нужен.

Необходимо:

- общий список всех тарифов с фильтрами, как в примере, параметры в

выпадающих списках отмечаются по несколько при необходимости.

- страница тарифа

- страница провайдера с его тарифами и отзывами

- раздел со списком провайдеров

- раздел с промо кодами- добавление в избранное

- подбор домена (парсинг поисковой выдачи https://www.nic.ru/ , можно через API)- сравнение выбранных тарифов

- личный кабинет пользователя

- раздел тестов по разным параметрам (публикация информации)

- FAQ, о проекте, контакты (обратная связь), новости,

статьи- статистика переходов- админку необходимо собрать на этом шаблоне: https://adminlte.io/themes/AdminLTE/index2.html

Отличия:

В приведенном примере сравниваются только виртуальные сервера, необходимо

в меню создать разделы для аналогичного сравнения и подбора:

виртуальных хостингов, выделенных серверов, лицензий на ПО для сервера,

сравнения стоимости SSL сертификатов (по ценам у разных провайдеров). По

сути тоже самое с незначительными отличиями.

Хороший комментированный код. Строгое соблюдение модели MVC.

Детальное ТЗ и верстку передадим исполнителю.В приложении приложен вид главной страницы. По сути все точно также как в

представленном примере, только в чуть более красивой "обертке".

Работа строго по сделке без риска. Иных вариантов не рассматриваем.

Просьба указывать цену и срок.

HTMLYii
6 лет назад
kylespb
Руслан 
39 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • WP: реализовать подписку на сайт

    Описание проекта МультисайтГлавный сайт - лендинг. Остальные - сайты зарегистрированных пользователейПроект на английском языкеКак работает подписка:Пользователь регистрирует свой сайт (с главного сайта)После активации своего сайта пользователь может пользоваться им бесплатно 30 днейПо истечению 30 дней ...

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужен программист для работы с сайтом

    Есть сайт,  1. Разработка на Visual Studio 2010 ASP.NET MVC (или любая другая), но чтобы у меня в VS открывался и компилировался.  2. Проект располагается в SVN  3. Логика уже реализована (робот-решатель и ...

    ASP.NETJavaScript
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Парсинг цен с заданных сайтов

    Необходимо парсить цены по заданным категориям сайта и раскладывать их в таблицу высчитывая кол-во пар в ценовом диапазоне.   Например есть категория Женские туфли в ней 284 товара Нам необходимо спарсить все цены   Определить ...

    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Онлайн видеосервис

    Здравствуйте! Ознакомьтесь с задачей. Надо организовать онлайн видеотрансляции (круглосуточные с нескольких камер, доступ к просмотру через личный кабинет пользователя. Как я это вижу: 1.      IP камеры, от 1 до ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработка сайта Frontend

    Доработка сайта  в приложение задание Ответ от вас Антибот = "Не Бот" без этого ответа удаляю и кидаю в спам Уважаемые фрилансеры от вас хотелось бы услышать ответ по ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Спарсить изображение Laravel

    Есть готовый скрипт который парсит информацию с сайта задача доработать его нужно только спарситы иизображение и теги сайта, изображение записать в файл а теги в бд  - сохранить картинки всех страниц каждого раздела ...

    LaravelPHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Интеграция ПО считывателя паспортов с amoCRM

    Наша компания осуществляет деятельность в сфере финансового лизинга. Несколько лет работаем в amoCRM, постоянно стремимся к автоматизации всего, что можно автоматизировать.  Просим оценить разработку следующего решения:     Имеется считыватель паспортов Регула. ПО ...

    AmoCRM
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создать ИМ на OpenCart

    ИМ по продаже квестов. После продажи квеста Клиенту формируется ссылка на квест на стороннем движке. По приложенному ТЗ нужно сделать Интернет-магазин на движке OpenCart.  Движок уже установлен. Надо настроить.

    Opencart
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад