Надо импортировать товары из одного интернет-магазина (не знаю какой там движок) в другой интернет-магазин (Wordpress, плагин Woocommerce, шаблон Flatsome). Импортировать надо не все товары, а только их часть - из определенной категории. После импорта товары все ...
Починить модуль сёрфинга.
Сайт - (в лс дам ссылку)
В разделе "сёрфинг сайтов" был добавлен тестовый сайт с протоколом http, при его просмотре во фрейме ошибка, почему то он заменяет протокол http на https. Далее при просмотре самого сайта идёт таймер, после таймера капча например 12, решение капчи было таким образом что давался выбор, например у нас капча с номером внутри 12. и рядом кнопки 15 23 98 12. нам нужно кликнуть естественно на цыферку 12, тогда нам зачисляется баланс и заччитывается сёрфинг, но дело в том что выбора нет этого, за место этих кнопок пусто... только сама капча и всё. В обшем исправить всё это, чтобы модуль сёрфинга работал исправно!
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