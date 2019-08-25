Необходимо сделать SSL на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок170 просмотров

Для трех сайтов необходимо сделать HTTPS (прикрутить SSL). Все сайты на HTML, без системы управления.

Хостинг ihc.ru

Подробности в личку. Жду ваших заявок. Оплата по факту + хороший отзыв.

HTML
6 лет назад
zakazwebsait
Алексей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

AlexGah
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$9
1 день
Все просто супер! Быстро, качественно и никаких долгих объяснений, что нужно сделать и где. Спасибо! Будем сотрудничать дальше)
Было приятно поработать с Алексеем. Все понятно по задачам, быстрая оплата сразу после выполнения. Однозначно рекомендую!

Заявки фрилансеров

AlexGah
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад