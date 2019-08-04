Popup с формой - сверстать, разместить, валидация, отправка

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок242 просмотра

Добрый день.

Есть есть лендинг рукописный

Есть макет psd popup с формой

Надо сделать

  • Сверстать макет с формой (Имя и телефон). Верстка адаптивная. У кнопки должен быть hover, focus.
  • У формы должна быть валидация и маска (для телефона)
  • Настроить показ формы на 15 секунде один раз за сеанс (количество секунд будем менять руками в коде)
  • Настроить отправку результатов формы на почтовый адрес (Заголовок, тема, Содержимое письма (заполненные поля формы))
  • Разместить форму на сайте, оттестировать
Оплата в рублях по курсу 66

Превью макета прикрепил

6 лет назад
ellall_bu
44 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

alexyablokov
Александр 
27 лет
6 лет в сервисе
Был
2 дня назад
6 лет назад
$10
2 дня
Escrow
Все в срок. Замечания, исправления - отработали. Рекомендую.
Рекомендую заказчика! Задачи ставит понятно. На связь выходит регулярно. Оплачивает в срок без задержек.

Заявки фрилансеров

alexyablokov
Александр 
27 лет
6 лет в сервисе
Был
2 дня назад
6 лет назад

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