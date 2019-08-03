Нужно написать скрипт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок223 просмотра

1.      Скачать файл по ссылке, ссылку дам исполнителю после подтверждения

2.      Файл сохраняется в формате .htm

3.      Конвертировать его в формат .csv, разбив его по колонкам(символом разделителя является табуляция)

4.      Сохранить его на FTP, данные дам исполнителю

5.      Обновлять каждый день в 9:00

6 лет назад
guest_15648315011573
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

smls
49 лет
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
6 лет назад
$10
1 день
Escrow
Быстро и качественно выполнил работу. Советую.
Заказчик постоянно был на связи, оплатил быстро. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

smls
49 лет
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
6 лет назад