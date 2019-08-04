Адаптация простого PHP скрипта под PHP7

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки126 просмотров

Скрипт лезет в БД и заменяет в ней по заданному списку сопоставлений тексты. Перестал работать в ПХП7.

Несложная работа, хороший отзыв за хорошо выполненную задачу гарантирую  :)

PHP
6 лет назад
faulton
Антон 
46 лет
12 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

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