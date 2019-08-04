Адаптация простого PHP скрипта под PHP7

Необходимо скачать чужой прямой эфир с инстаграмма и отправить мне на почту.Сделать это нужно в течении 24 часов,так как потом эфир исчезает в инстаграмме. https://www.instagram.com/galeys_natalya/ Монтировать видео не нужно,просто скачать готовое и выслать мне.