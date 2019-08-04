Необходима автоматизированная система, позволяющую работать с прайс-листами поставщиков, объединять их, проставлять необходимую наценку по каждой группе товара (или товару), выгружать объединенный прайс-лист в ЯМ, загружать актуальную информацию по наличию и ценам на наш сайт, возможно ...
Поставить метку на карте яндекс карты
Необходимо сделать 1 карту с меткой на карте.
Вторую карту необходимо сделать чтобы была из одной точки в другую была стрелка
https://buroimporta.ru/b2b/postavki-oborudovaniya-dlya-separacii
Как тут только в яндекс картах одна или несколько точек.
Пишите цены и сроки.
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