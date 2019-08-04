Поставить метку на карте яндекс карты

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Закрыт5 заявок207 просмотров

Необходимо сделать 1 карту с меткой на карте.

Вторую карту необходимо сделать чтобы была из одной точки в другую была стрелка

https://buroimporta.ru/b2b/postavki-oborudovaniya-dlya-separacii

Как тут только в яндекс картах одна или несколько точек.

Пишите цены и сроки.

6 лет назад
KTIF
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19 лет в сервисе
Был
4 года назад

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