Поставить метку на карте яндекс карты

Необходимо сделать 1 карту с меткой на карте.

Вторую карту необходимо сделать чтобы была из одной точки в другую была стрелка

https://buroimporta.ru/b2b/postavki-oborudovaniya-dlya-separacii

Как тут только в яндекс картах одна или несколько точек.

Пишите цены и сроки.