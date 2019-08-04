Нужен php программист знающий фрэймворк Yii 1.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок165 просмотров

На сайте интернет магазина после онлайн оплаты через банк выходит ошибка. Транзакция со стороны банка проходит успешно деньги снимаются приходит смс уведомление о совершенной покупке, но на сайте после транзакции всплывает сообщение об ошибке.Остальные подробности в личку.

PHPYii
6 лет назад
andreypolkeyev
Андрей 
31 год
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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