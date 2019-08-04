Соскрейпить контент нескольких сайтов

Список сайтов внизу (часть из них совершенно идентична). Нам нужно собрать их каталоги товаров. Особенность процесса в том, что фотографии товаров разрезаны продольно. Вот видео поясняющее суть https://youtu.be/iRql1QJLSdM Результатом работы должна быть не скрипт, а именно собранная база. Это просто таблица следующего вида:

URL страницы товара (это http://prntscr.com/oo88bh) / Имя склеенной картинки в архиве (http://prntscr.com/oo880q) / имена картинок образующих склеенную c разделителем (это http://prntscr.com/oo87va) / Нужны все картинки товара. То есть страница в примере даст три строки таблицы http://prntscr.com/oo88r0 И вторым компонентом будет собственно архив склеенных фотографий из второй колонки таблицы и фотографий-полосочек.

Плз, посмотрите на задачу повнимательнее прежде чем называть цену и сроки. Сайты сидят на Клаудфлере, так что скрейпить их проще с локальной машины, чем с сервера порой.

magbridal(точка)com(точка)cn

laurenbridal(точка)co

bybridal(точка)co

bridesfamily(точка)co

shemarriage(точка)co