Нужен скрипт для отправки данных от формы на почту

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок194 просмотра

Нужен скрипт для отправки данных от формы на почту.

Скрипт есть но плохо работает. в маил.ру не отправляется. То попадает в папку спам.

Короче нужен отлично работающий скрипт.

сайт tazaloo.kg

6 лет назад
Ulan-bek
Уланбек 
33 года
7 лет в сервисе
Был
5 часов назад

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