Автоматическое создание мета тегов description в WordPress

Список сайтов внизу (часть из них совершенно идентична). Нам нужно собрать их каталоги товаров. Особенность процесса в том, что фотографии товаров разрезаны продольно. Вот видео поясняющее суть https://youtu.be/iRql1QJLSdM Результатом работы должна быть не скрипт, а именно ...