Автоматическое создание мета тегов description в WordPress

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Завершен6 заявок180 просмотров

ТЗ

Нужно написать код для Автоматическое создание мета тегов description в WordPress для страниц пагинация.

Пример страниц:

https://nexpro.ru/page/2

https://nexpro.ru/page/3

https://nexpro.ru/page/4

...

WordPress
6 лет назад
guest_15603710512802
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Quas1
25 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$15
1 день
Escrow
Все выполнил на Отлично и очень быстро 5+ !!
Четко поставлена задача, быстрая оплата, коммуникация на высшем уровне. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Quas1
25 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад