Редактирование темы Вордпресс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт13 заявок172 просмотра

Нужно по ТЗ и по примеру отредактировать тему на Вордпрессе:

- добавить меню

- отредактировать шапку

- футер

- и некоторые еще мелочи

Оплата после выполнения работы, на карту ПриватБанк.

Цена за работу: 700 грн.

Сроки: 1 день.

WordPress
6 лет назад
ludamaster
31 год
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад

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