Необходимо выполнить ряд доработок на сайте Wordpress

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки149 просмотров

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Во вложении прикладываем техническое задание. Сайт разработан на CMS Wordpress.

Необходимо качественно и ответственно подойти к делу и выполнить все пункты ТЗ.

Ищем ответственного исполнителя готового работать не менее 6 часов в сутки. 

По срокам ожидаем предложения от Вас.

WordPress
6 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

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