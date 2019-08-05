Нужно написать плагин яндекс кассы для moodle (плагин по типу стандартного плагина paypal) Также сделать более упрощенную регистрацию на курс.
Необходимо выполнить ряд доработок на сайте Wordpress
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.
Во вложении прикладываем техническое задание. Сайт разработан на CMS Wordpress.
Необходимо качественно и ответственно подойти к делу и выполнить все пункты ТЗ.
Ищем ответственного исполнителя готового работать не менее 6 часов в сутки.
По срокам ожидаем предложения от Вас.
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