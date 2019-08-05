Готовое решение по приватному видеочату

ТЗ

Найти в Интернете и установить на наш домен полнофункциональный видео-чат с возможностью начисления токенов, вывода средств и т.п.

Сайт нужен на английском с подключением гугл-переводчика для чата. Оплата сторонним разработчикам - это отдельный бюджет.