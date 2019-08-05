Готовое решение по приватному видеочату

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки108 просмотров

ТЗ

Найти в Интернете и установить на наш домен полнофункциональный видео-чат с возможностью начисления токенов, вывода средств и т.п.

Сайт нужен на английском с подключением гугл-переводчика для чата. Оплата сторонним разработчикам - это отдельный бюджет. 

6 лет назад
nash44
Михаил 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров