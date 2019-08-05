Сейчас сайт работает на последней версии WP + модуль конструктора форм ARForms Форма довольно несложная в коде. Все блоки/поля имеют свой id Нужно вывести цену ...
Исправить баги в коде на ларавел 5.6
1. http://visimplex.com/public/admin/sales/orders при выборе всех продуктов, и нажатии наexport orders https://prnt.sc/on3tol , должен запускаться schedule который формирует эксельники
и архивипует их в зип формат. Данный зип архив должен быть в разделе
http://visimplex.com/public/admin/config/logs http://prntscr.com/on3x1m
1.1. Архив с ексельниками скачивается с апострофами, их надо убрать http://prntscr.com/on4coc
2. Система скидок http://visimplex.com/admin/sales/discountcodes/list . Есть система скидок,
Можно добавлять скидки со своим наименованием на отдельные продукты, либо на отдельные категории http://prntscr.com/on41vu
http://visimplex.com/admin/sales/discountcodes/edit/1 http://prntscr.com/on435s , после чего
на лицевой части сайта должна появлятся зачеркнутая старая цена и рядом новая со скидкой http://prntscr.com/on443q
3. Высылка майла на конкретный майлчимп аккаунт http://visimplex.com/translations.slug.blog/blog-category-1 . http://prntscr.com/on48zd
Подключение майлчимпа https://itsolutionstuff.com/post/laravel-5-mailchimp-api-integration-from-scratch-with-exampleexample.html
4. Правки шаблона. Если выбрана активная статься блога, то она должна добавлять класс active (само описание класса уже есть)
http://visimplex.com/translations.slug.blog/blog-category-1 https://prnt.sc/on4b20
5. Авторизация через фейсбук. Нажать в верхнем правом углу на иконку человечка http://prntscr.com/on4ebv . При нажатии авторизоваться через фейсбук.
(Socialite уже подключен) . Если майл полученный с фейсбука уже есть в таблице юзерс и колонка is_registered == 1 http://prntscr.com/on4hj6 ,
то тогда мы вытаскиваем данного юзера из базы в сессию . Если такого юзера нет, то сохраняем имя и емайл полученные от фейсбука и во время
оформления заказа, эти данные должны будут подставлены в форму http://visimplex.com/checkout https://prnt.sc/on4pjg
6. http://visimplex.com/checkout Комментарий от клиента не отображается в адимнке https://prnt.sc/on5648 http://visimplex.com/admin/sales/orders/view/132 ,
хотя другие данные все отображаются http://prntscr.com/on57og
7. Проблема с формой чекаута http://visimplex.com/checkout . При вводе емейла, уже существующего в таблице юзерс добавляется поле ниже Parole
http://prntscr.com/on5b5h , Задача такая, надо проверять по емайлу, поле в таблице is_registered = 1 ,тогда вводим поле пароль и убираем остальные поля,
в противном случае не выводим поля пароля
9. картинка при категории должна выводится иная, добавить новый инпут для файла и в табличке для него соттветсвующее поле
http://visimplex.com/admin/shop/categories/edit/1 http://prntscr.com/oks3dx и чтобы данная картинка выводилась в этом блоке https://prnt.sc/oks2cz
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