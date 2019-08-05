Исправить баги в коде на ларавел 5.6

1. http://visimplex.com/public/admin/sales/orders при выборе всех продуктов, и нажатии наexport orders https://prnt.sc/on3tol , должен запускаться schedule который формирует эксельники

и архивипует их в зип формат. Данный зип архив должен быть в разделе

http://visimplex.com/public/admin/config/logs http://prntscr.com/on3x1m

1.1. Архив с ексельниками скачивается с апострофами, их надо убрать http://prntscr.com/on4coc

2. Система скидок http://visimplex.com/admin/sales/discountcodes/list . Есть система скидок,

Можно добавлять скидки со своим наименованием на отдельные продукты, либо на отдельные категории http://prntscr.com/on41vu

http://visimplex.com/admin/sales/discountcodes/edit/1 http://prntscr.com/on435s , после чего

на лицевой части сайта должна появлятся зачеркнутая старая цена и рядом новая со скидкой http://prntscr.com/on443q

3. Высылка майла на конкретный майлчимп аккаунт http://visimplex.com/translations.slug.blog/blog-category-1 . http://prntscr.com/on48zd

Подключение майлчимпа https://itsolutionstuff.com/post/laravel-5-mailchimp-api-integration-from-scratch-with-exampleexample.html

4. Правки шаблона. Если выбрана активная статься блога, то она должна добавлять класс active (само описание класса уже есть)

http://visimplex.com/translations.slug.blog/blog-category-1 https://prnt.sc/on4b20

5. Авторизация через фейсбук. Нажать в верхнем правом углу на иконку человечка http://prntscr.com/on4ebv . При нажатии авторизоваться через фейсбук.

(Socialite уже подключен) . Если майл полученный с фейсбука уже есть в таблице юзерс и колонка is_registered == 1 http://prntscr.com/on4hj6 ,

то тогда мы вытаскиваем данного юзера из базы в сессию . Если такого юзера нет, то сохраняем имя и емайл полученные от фейсбука и во время

оформления заказа, эти данные должны будут подставлены в форму http://visimplex.com/checkout https://prnt.sc/on4pjg

6. http://visimplex.com/checkout Комментарий от клиента не отображается в адимнке https://prnt.sc/on5648 http://visimplex.com/admin/sales/orders/view/132 ,

хотя другие данные все отображаются http://prntscr.com/on57og

7. Проблема с формой чекаута http://visimplex.com/checkout . При вводе емейла, уже существующего в таблице юзерс добавляется поле ниже Parole

http://prntscr.com/on5b5h , Задача такая, надо проверять по емайлу, поле в таблице is_registered = 1 ,тогда вводим поле пароль и убираем остальные поля,

в противном случае не выводим поля пароля

9. картинка при категории должна выводится иная, добавить новый инпут для файла и в табличке для него соттветсвующее поле

http://visimplex.com/admin/shop/categories/edit/1 http://prntscr.com/oks3dx и чтобы данная картинка выводилась в этом блоке https://prnt.sc/oks2cz