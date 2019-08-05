Нужен верстальщик Нужно внести правки на нескольких сайтах. тз прикладываю
Требуется web-разработчик в штат(!) г. Владимир
обязательно знание и опыт работы: php, js, ajax + jquery, верстка, мобильная верстка. Желателен опыт в дизайне, навыки работы в photoshop, coreldraw, indesign (желательно). Необходимо будет вести разработки внутренних проектов (сайты, работа с самописной CRM и прочее).
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