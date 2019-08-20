Скопировать сайт

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Завершен8 заявок184 просмотра

Здравствуйте! Нужно скопировать сайт, но не полностью, а так сказать "рыбу" с функционалом, остальной контент наполню сам по скопированному шаблону.

Сайт не наш, светить его тут не буду, поэтому все подробности в личке!

6 лет назад
99rus
44 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

whitestripe
Андрей 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
3 часа назад
6 лет назад
$120
10 дней
Очень рад сотрудничеству с Андреем! Великолепный разработчик, взялся за довольно сложный проект и в кратчайшие сроки его выполнил! Работает действительно очень быстро и качественно! Плюсом будет выбранная система - Drupal, зарекомендовала себя главным образом как безопасная, к тому же это не cms, а скорее больше cmf! Входит в тройку лидеров, да еще и бесплатная. Рекомендую Андрея как отличного разработчика данной системы управления сайтом! Спасибо!
Спасибо за интересный заказ, было приятно работать. Работа была поставлена четко и правильно, изначально весь функционал смогли оговорить для продуктивной работы, все моменты были указаны, что несомненно упростило понимание задачи. Заказчик знает чего хочет и понимает суть вещей, так что нужно быть уверенным в своих силах. Оплата в срок, рад сотрудничеству. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

whitestripe
Андрей 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
3 часа назад
6 лет назад

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