На сайте: https://optika.site после установки скрипта яндекс метрики, пропадает верхнее меню редактирования, вместо него белая полоса: http://skrinshoter.ru/s/050819/RBxvfhb8?a Сам код метрики вылазит в подвале: http://skrinshoter.ru/s/050819/apk9Wvsc?a Честно говоря не понимаю откуда взялась эта ошибка, но ...
Модуль интеграции CS-cart multivendor и "безопасной сделки" от Тинькоф
Есть купленная лицензия CS-cart multivendor (русская версия) и сайт, работающий на этой платформе. Сайт работает следующим образом (обычная схема работы маркетплейса): продавцы (физ лица) загружают свой товар на сайт, далее покупатели (физ лица) его покупают, платя продавцам за товар и также небольшую комиссию площадке (сайту). Далее продавец сам отправляет товар покупателю
Для того, чтобы уменьшить риски такой схемы работы мы хотим интегрировать сервис "безопасная сделка" (предоставляемый Тинькофф банком) в этот процесс. Этот сервис позволяет 1) заморозить деньги на карте покупателя при покупке, 2) держать их замороженными пока покупатель не получит товар и не скажет что с товаром все ОК, 3) списать окончательно деньги с карты покупателя, отправив часть на карту продавца и часть на расчетный счет сайта
Задача – написать для платформы CS-cart multivendor модуль интеграции с сервисом "безопасной сделки" от Тинькофф банка (у этого сервиса от Тинькофф есть API)
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