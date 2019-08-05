Модуль интеграции CS-cart multivendor и "безопасной сделки" от Тинькоф

Есть купленная лицензия CS-cart multivendor (русская версия) и сайт, работающий на этой платформе. Сайт работает следующим образом (обычная схема работы маркетплейса): продавцы (физ лица) загружают свой товар на сайт, далее покупатели (физ лица) его покупают, платя продавцам за товар и также небольшую комиссию площадке (сайту). Далее продавец сам отправляет товар покупателю

Для того, чтобы уменьшить риски такой схемы работы мы хотим интегрировать сервис "безопасная сделка" (предоставляемый Тинькофф банком) в этот процесс. Этот сервис позволяет 1) заморозить деньги на карте покупателя при покупке, 2) держать их замороженными пока покупатель не получит товар и не скажет что с товаром все ОК, 3) списать окончательно деньги с карты покупателя, отправив часть на карту продавца и часть на расчетный счет сайта

Задача – написать для платформы CS-cart multivendor модуль интеграции с сервисом "безопасной сделки" от Тинькофф банка (у этого сервиса от Тинькофф есть API)