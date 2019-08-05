Исправить ошибку на сайте Wordpress

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Завершен7 заявок182 просмотра

На сайте: https://optika.site после установки скрипта яндекс метрики, пропадает верхнее меню редактирования, вместо него белая полоса:  http://skrinshoter.ru/s/050819/RBxvfhb8?a

Сам код метрики вылазит в подвале: http://skrinshoter.ru/s/050819/apk9Wvsc?a

Честно говоря не понимаю откуда взялась эта ошибка, но допускаю что это из за плагина оптимизации. Но я отменил все настройки в плагине, которые могут сломать сайт.

WordPress
6 лет назад
cleverstas
Станислав 
34 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

c1976c
Артур 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$1
1 день
Спасибо за помощь в исправлении ошибки на сайте. Сам я искал причину весь день. Артур нашел и исправил ошибку за несколько минут и еще дал ценный совет.
Грамотное описание проблемы, быстрая оплата - рекомендую.

Заявки фрилансеров

c1976c
Артур 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад

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