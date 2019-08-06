Требуется Front-end разработчик

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки251 просмотр

Требуется программист Front-end, то есть разработчик пользовательских интерфейсов. Это вакансия не на постоянной основе, срок работы ограничивается сроком выполнения проекта (примерно 2 месяца работы).

Требования к кандидату: 

Опыт работы от 1 года. 

Умение работать с Vanilla JavaScript и уверенные знания ES5, ES6 и выше. 

Уверенные знания Angular (React/Redux /Vue.JS тоже можно, но желательно знать именно Angular). 

Плюсом будет опыт работы с REST, GraphQL. 

Знание DOM API. 

Знания HTML, CSS (SASS/LESS/PostCSS). 

Инструменты сборки и таск-раннеры (Webpack/gulp). 

Умение работать с Git. 

Знание алгоритмов, структур данных, основных паттернов. 

Умение работать самостоятельно над большой задачей. 

Умение работать вместе с Back-end разработчиками для быстрого достижения наилучшего результата. 

Перфекционизм, аккуратность, трудолюбие, самообучаемость, дисциплина. 

Потребуется выполнить тестовое задание. 

Ждем Ваших откликов.

AngularCSSGitHTMLJavaScriptSASSVue.jsGulp
6 лет назад
JanusWorldWide
Кристина 
34 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Необходимо доработать личный кабинет на Community Builder 2.4.2. сайт

    Здравствуйте! Необходимо доработать на сайте под управлением Joomla 3.9.4 личный кабинет реализованный на модуле Community Builder  2.4.2.. Также необходимо будет доработать формы отправки заявок с сайта, которые реализованы на модуле Creative Contact Form  Детально ...

    Joomla
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Мультимедийный каталог

    Нужен каталог продукции, 10 разделов, 350-400 продуктов.   По сути это как сайт-каталог, но с возможностью работать оффлайн, из папки.  С активной навигацией, с кликабельными элементами, разворачивающимеся списками,ссылками из одного раздела в другой, возможностью ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Модуль интеграции CS-cart multivendor и "безопасной сделки" от Тинькоф

    Есть купленная лицензия CS-cart multivendor (русская версия) и сайт, работающий на этой платформе. Сайт работает следующим образом (обычная схема работы маркетплейса): продавцы (физ лица) загружают свой товар на сайт, далее покупатели (физ лица) его покупают, ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Исправить ошибку на сайте Wordpress

    На сайте: https://optika.site после установки скрипта яндекс метрики, пропадает верхнее меню редактирования, вместо него белая полоса:  http://skrinshoter.ru/s/050819/RBxvfhb8?a Сам код метрики вылазит в подвале: http://skrinshoter.ru/s/050819/apk9Wvsc?a Честно говоря не понимаю откуда взялась эта ошибка, но ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Подготовить сайт к запуску

    Сайт PrintSew ru  Сделан на Modx  Нужно наполнить сайт текстом(желательно с сео текст)  Сделать сео оптимизацию  Наполнить сайт контетом подобрать более подходящие изображения  Добавить товары в ...

    MODX
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Переделать программу flash в HTML

    Есть проект на флеше http://prolexgroup.ru/test_rostov/ Нужно перевести его в формат html с сохранением примерной компоновки и дизайна. Стопроцентного соответствия НЕ ТРЕБУЕТСЯ!! Укажите, пожалуйста, две цены: без адаптивной верстки и с ней. ...

    HTML
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Рейтинг в футере

    Самопис на Php. Рейтинг в футере http://prntscr.com/oeskjb (готовая верстка есть): 1. Выставлять рейтинг (в зависимости от нажатой звезды) могут только авторизованные пользователи. Если на звезды нажимает неавторизованный, то отображается попап авторизации. 2. ...

    CSSPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Работа со скриптами сайта

    Необходимо привести в порядок JS сайта :  - Настроить своевременную загрузку скриптов  - Удалить не используемые фрагменты и сократить код в целом   https://fsone.ru/dlya-beremennih/ Справятся скорее всего только те кто хорошо знают ...

    JavaScript
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад