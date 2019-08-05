Необходимо доработать личный кабинет на Community Builder 2.4.2. сайт

Есть проект на флеше http://prolexgroup.ru/test_rostov/ Нужно перевести его в формат html с сохранением примерной компоновки и дизайна. Стопроцентного соответствия НЕ ТРЕБУЕТСЯ!! Укажите, пожалуйста, две цены: без адаптивной верстки и с ней. ...