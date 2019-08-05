Мультимедийный каталог

Нужен каталог продукции, 10 разделов, 350-400 продуктов.

По сути это как сайт-каталог, но с возможностью работать оффлайн, из папки.

С активной навигацией, с кликабельными элементами, разворачивающимеся списками,ссылками из одного раздела в другой, возможностью разместить 3D-изображения.

Разработка для внутреннего использования и лежать будет на 300 компьютеров компании, а также на девайсах, которые не подключены к внутренней сети, то есть ему нужен собственный движек но развернуть на сервере это не вариант.

Также, иногда нужна будет редактура контента, а для этого в идеале – админка.

Дизайн типовых страниц и контент разработаем сами, интересует именно решение по превращению этого всего в конечный продукт.

Жду вопросы, брифы, предложения.