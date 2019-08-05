Есть купленная лицензия CS-cart multivendor (русская версия) и сайт, работающий на этой платформе. Сайт работает следующим образом (обычная схема работы маркетплейса): продавцы (физ лица) загружают свой товар на сайт, далее покупатели (физ лица) его покупают, ...
Мультимедийный каталог
Нужен каталог продукции, 10 разделов, 350-400 продуктов.
По сути это как сайт-каталог, но с возможностью работать оффлайн, из папки.
С активной навигацией, с кликабельными элементами, разворачивающимеся списками,ссылками из одного раздела в другой, возможностью разместить 3D-изображения.
Разработка для внутреннего использования и лежать будет на 300 компьютеров компании, а также на девайсах, которые не подключены к внутренней сети, то есть ему нужен собственный движек но развернуть на сервере это не вариант.
Также, иногда нужна будет редактура контента, а для этого в идеале – админка.
Дизайн типовых страниц и контент разработаем сами, интересует именно решение по превращению этого всего в конечный продукт.
Жду вопросы, брифы, предложения.
Заявки фрилансеров
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